Nvidia et Wall Street préparent un financement de 500 milliards de dollars pour l'IA

Nvidia travaille avec plusieurs grands acteurs financiers à la création d'une enveloppe pouvant atteindre 500 milliards de dollars pour financer le développement des infrastructures d'intelligence artificielle. Le projet réunit notamment Apollo Global, Blackstone, Global Infrastructure Partners de BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs et KKR. L'action Nvidia recule de plus de 2% en séance.

Cette initiative doit mobiliser les capitaux nécessaires au financement des puces, des centres de données et des capacités de production électrique indispensables à l'expansion de l'IA. Elle intervient alors que les géants technologiques continuent d'accélérer leurs investissements dans ce domaine, avec des dépenses cumulées qui devraient dépasser 730 milliards de dollars cette année.

Le projet reste au stade des discussions et ses modalités précises n'ont pas été dévoilées. Nvidia avait déjà renforcé sa stratégie de financement en annonçant en juin une émission obligataire de 25 milliards de dollars aux Etats-Unis, marquant son retour sur le marché de la dette pour accroître ses liquidités pour la première fois depuis 2021.