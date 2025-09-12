Nvidia et OpenAI envisageraient des investissements de plusieurs milliards de dollars au Royaume-Uni

(AOF) - Selon Bloomberg, Nvidia et OpenAI prévoient d’investir plusieurs milliards de dollars dans la construction de centre de données au Royaume-Uni. Des annonces officielles sont attendues la semaine prochaine, lors de la visite dans le pays du président des États-Unis. Toujours selon le média, les deux sociétés américaines envisageraient de s’associer à Nscale Global Holding Ltd, une entreprise londonienne de centres de données. Le secteur de l’Intelligence Artificielle a des besoins de plus en plus importants en termes de puissance de calcul.
