Nvidia et Meta s'associent autour de l'agent "Muse", alors que Nvidia investit 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O et Meta META.O ont annoncé mardi leur intention de s'associer pour approfondir leur collaboration autour de l'assistant Muse de Meta et de la famille de modèles Muse.

Nvidia a indiqué qu'elle allait investir 3 milliards de dollars dans l'offre publique de vente de Meta.