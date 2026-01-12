Nvidia et Eli Lilly investissent 1 milliard de dollars sur cinq ans dans un laboratoire de recherche commun

Nvidia NVDA.O et le géant américain de l'industrie pharmaceutique Eli Lilly LLY.N vont consacrer 1 milliard de dollars à la construction d'un nouveau laboratoire de recherche commun dans la région de la baie de San Francisco sur une période de cinq ans, qui utilisera la dernière génération de puces d'IA Vera Rubin de Nvidia, ont déclaré les deux entreprises lundi.

Cette annonce, faite au début de la semaine de la conférence JPMorgan Healthcare à San Francisco, intervient quelques mois après que le fabricant de Zepbound, Lilly, a déclaré qu'il construisait un superordinateur utilisant plus de 1 000 puces Grace Blackwell AI de la génération actuelle de Nvidia.

Lilly fait partie d'un groupe de fabricants de médicaments qui s'appuient de plus en plus sur des modèles d'IA sophistiqués pour concevoir et découvrir de nouveaux traitements, dans le but de réduire le temps nécessaire à la mise sur le marché de nouvelles offres.

Le groupe pharmaceutique et Nvidia, la société cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde, n'ont pas précisé si les liquidités de Nvidia seraient versées à Lilly et utilisées pour acheter des puces Nvidia, un arrangement circulaire qui a soulevé des questions sur d'autres investissements de Nvidia.

La stratégie de Nvidia sur le marché de la biotechnologie consiste à fournir des modèles d'IA et des logiciels libres que les fabricants de médicaments peuvent ensuite utiliser pour construire leurs propres plates-formes de développement de médicaments en utilisant le matériel de Nvidia.

La société a publié lundi une série de nouveaux modèles, dont un modèle actualisé permettant de s'assurer que les médicaments conçus à l'aide d'outils d'IA peuvent être synthétisés dans des laboratoires réels.

Lors d'une conférence de presse, Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée des soins de santé, a déclaré que les deux entreprises consacraient des "ressources supplémentaires" à une nouvelle installation dont l'emplacement sera annoncé en mars, où les chercheurs de Nvidia et de Lilly travailleront côte à côte pour générer de nouvelles données afin d'entraîner les modèles d'IA en biotechnologie.