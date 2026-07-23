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Nvidia et Amkor concluent un accord de 1,5 milliard de dollars portant sur le conditionnement de puces électroniques
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 23:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amkor Technology AMKR.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord pluriannuel avec Nvidia NVDA.O d'une valeur de 1,5 milliard de dollars visant à renforcer ses capacités de conditionnement et de test de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis, alors que le secteur des puces électroniques s'efforce de développer à un rythme effréné ses infrastructures d'intelligence artificielle.

L'action de cette société spécialisée dans le conditionnement de semi-conducteurs a bondi de 17 % en séance prolongée.

Voici quelques détails sur ce partenariat:

* Aux termes de cet accord, Nvidia versera un acompte afin de soutenir l’expansion des activités d’encapsulation de pointe d’Amkor aux États-Unis, notamment ses capacités en Arizona.

* Les deux entreprises développeront conjointement des technologies d’encapsulation et de test pour les plateformes d’IA et de calcul accéléré de Nvidia, en mettant l’accent sur la combinaison de différents types de puces au sein d’un même boîtier.

* Amkor fournit déjà des solutions d’encapsulation de pointe pour la gamme de produits de Nvidia, notamment des processeurs pour centres de données, et cet accord élargi vise à mettre sur le marché de nouvelles technologies d’encapsulation à mesure que la demande en infrastructures d’IA augmente.

* En juin, Amkor a conclu un partenariat de dix ans avec TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, afin de renforcer ses capacités de conditionnement de semi-conducteurs aux États-Unis.

* Amkor collabore également avec Advanced Micro Devices

AMD.O pour assurer le conditionnement des puces de ce fabricant de semi-conducteurs.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
521,9500 USD NASDAQ -3,29%
AMKOR TECHNOLOGY
64,9600 USD NASDAQ -0,57%
NVIDIA
206,8400 USD NASDAQ -0,92%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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