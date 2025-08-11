Nvidia et AMD devront verser aux États-Unis 15% des ventes de puces en Chine

(Actualisé avec confirmation de Trump, réactions, nouvelles puces)

par Karen Freifeld

Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O ont accepté de reverser 15% de leur chiffre d'affaires tiré des ventes en Chine de semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle (IA) au gouvernement américain, a confirmé lundi le président Donald Trump.

Par ailleurs, Donald Trump a suggéré lundi qu'il pourrait autoriser Nvidia à vendre une version moins puissante de sa puce GPU de nouvelle génération en Chine, malgré les craintes profondément ancrées à Washington selon lesquelles Pékin pourrait exploiter les capacités d'IA américaines pour dynamiser son armée.

Cette décision pourrait permettre à la Chine d'obtenir une puissance de calcul plus avancée de la part des États-Unis, alors même que les deux pays se battent pour la suprématie technologique, ont déclaré les critiques.

"Jensen (Huang, directeur général de Nvidia) possède également la nouvelle puce, la Blackwell. Une Blackwell légèrement améliorée, mais négativement. Autrement dit, il faut en réduire la puissance de 30 à 50%", a déclaré Trump aux journalistes, faisant apparemment référence à la réduction de la puissance de calcul de la puce.

"Je pense qu'il va revenir me voir à ce sujet, mais ce sera une version non améliorée de la grande (puce)", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la position de Nvidia quant au versement de 15% de son chiffre d'affaires à l'administration américaine, un porte-parole de l'entreprise a déclaré : "Nous suivons les règles fixées par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux."

Un porte-parole d'AMD a déclaré que les États-Unis avaient approuvé ses demandes d'exportation de certains processeurs d'IA vers la Chine, mais n'a pas abordé directement l'accord sur le chiffre d'affaires. Les activités de la société respectent tous les contrôles d'exportation américains, a ajouté le porte-parole.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le pays avait exprimé à plusieurs reprises sa position sur les exportations américaines de semi-conducteurs. Il avait précédemment accusé Washington d'utiliser des mesures technologiques et commerciales pour "contenir et réprimer la Chine de manière malveillante".

Le président américain Donald Trump a restreint en avril les exportations vers la Chine des puces H20 de Nvidia, mais le géant américain des semi-conducteurs a annoncé le mois dernier que Washington l'autoriserait à reprendre les ventes en Chine et qu'il espérait commencer les livraisons prochainement.

Le ministère américain du Commerce a commencé à délivrer des licences pour la vente de puces H2O à la Chine, a déclaré vendredi un responsable américain. Washington ne considère pas que la vente de puces H2O et équivalentes compromette la sécurité nationale, a déclaré dimanche un autre responsable américain à Reuters.

La Chine représente un marché important pour les deux entreprises. Nvidia a généré 17 milliards de dollars (14,57 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en Chine au cours de l'année fiscale qui s'est achevée le 26 janvier, soit 13% de son total des ventes. AMD a enregistré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars en Chine pour 2024, ce qui représente 24% de son chiffre d'affaires total.

(Rédigé par Karen Freifeld à New York, avec Arsheeya Bajwa, Yazhini MV et Gnaneshwar Rajan à Bangalore, Liam Mo et Che Pan à Pékin, Trevor Hunnicutt, Ryan Jones et Alexandra Alper à Washingto, Stephen Nellis à San Francisco ; version française Coralie Lamarque et Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)