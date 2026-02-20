Nvidia est sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans le cadre du tour de table d'OpenAI, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O est sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI qui remplacera l'engagement à long terme de 100 milliards de dollars convenu par les entreprises l'année dernière, dans le cadre d'un nouveau cycle de financement pour la start-up d'IA, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.