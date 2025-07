Nvidia, Domino's, Biogen... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Biogen

Biogen a annoncé, à l'occasion de son trentième anniversaire, un investissement de deux milliards de dollars dans son site de production en Caroline du Nord. Jusqu'à présent, la société y avait investi 10 milliards de dollars, dont plus de 3 ces dernières années. Ces deux milliards de dollars doivent permettre de poursuivre le développement de son pipeline de produits cliniques au stade avancé.

Bristol Myers Squibb

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accepté d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché complémentaire pour Sotyktu, pour le traitement des adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif. La date butoir de la FDA pour examiner cette demande a été fixée au 6 mars 2026. Le Sotyktu de Bristol Myers Squibb a déjà reçu l'approbation de la FDA en 2022 pour le traitement des adultes atteints de psoriasis en plaques modérées à sévères.

Domino's Pizza

Domino's Pizza, dont le titre progresse de 5% en avant-Bourse, a dépassé les prévisions des analystes pour ses ventes à magasins comparables aux États-Unis au deuxième trimestre : en hausse de 3,4%, contre 2,2% attendu. C'est la première fois en cinq trimestres que les ventes de la chaîne américaine de pizzerias sont ressorties supérieures aux attentes. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a augmenté de 4,3% pour atteindre 1,15 milliard de dollars, conformément aux estimations. Le bpa s'est établi sur la période à 3,81 dollars, contre une estimation de 3,95 dollars.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires américaines en vue de l'approbation initiale de l'Icotrokinra, un traitement pour les adultes et les enfants âgés de 12 et plus atteints de psoriasis en plaques modérées à sévères. Cette demande incluait les données de quatre études pivots de phase 3. Le traitement avec ce produit développé par Johnson & Johnson a atteint tous les critères d'évaluation principaux et co-principaux tout au long du programme chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

Nvidia

Nvidia a informé ses clients chinois que les stocks de puces H20 étaient limités, affirme le site spécialisé dans la technologie, The Information. En outre, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle ne prévoit pas de relancer la production. " Le gouvernement américain a assuré à Nvidia que les licences seraient accordées et Nvidia espère commencer les livraisons bientôt", avait indiqué le groupe technologique sur son blog le 15 juillet.