Nvidia dévoile des puces d'intelligence artificielle pour la vidéo et la génération de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a déclaré mardi qu'elle lancerait une nouvelle puce d'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année prochaine, conçue pour gérer des fonctions complexes telles que la création de vidéos et de logiciels.

Les puces, baptisées "Rubin CPX", seront construites sur l'architecture Rubin de nouvelle génération de Nvidia - le successeur de sa dernière technologie "Blackwell" qui a marqué l'entrée de la société dans la fourniture de systèmes de traitement plus importants.

À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués et s'attaquent à des tâches lourdes en termes de données, telles que le "vibecodage" ou la génération de logiciels et de vidéos assistée par l'IA, les besoins de l'industrie en matière de traitement s'intensifient.

Les modèles d'IA peuvent nécessiter jusqu'à 1 million de tokens pour traiter une heure de contenu vidéo, ce qui représente un véritable défi pour les GPU traditionnels. Les tokens désignent les unités de données traitées par un modèle d'IA.

Pour remédier à ce problème, Nvidia intégrera dans sa nouvelle puce les différentes étapes de la longue séquence de traitement, telles que le décodage vidéo, l'encodage et l'inférence (lorsque les modèles d'IA produisent une sortie).

Investir 100 millions de dollars dans ces nouveaux systèmes pourrait permettre de générer 5 milliards de dollars de revenus en tokens, selon la société, alors que Wall Street se concentre de plus en plus sur le rendement des centaines de milliards de dollars investis dans le matériel d'IA.

La course au développement des systèmes d'IA les plus sophistiqués a fait de Nvidia la société la plus précieuse au monde, car elle détient une part dominante du marché des puces d'IA grâce à ses processeurs haut de gamme et coûteux.