Nvidia dévoile des modèles d'IA pour des prévisions météorologiques plus rapides et moins chères

Nvidia NVDA.O a publié lundi trois modèles d'intelligence artificielle open-source destinés à aider à créer de meilleures prévisions météorologiques, plus rapidement. Les modèles, que la société de puces d'intelligence artificielle a annoncés lors de la réunion annuelle de l'American Meteorological Society à Houston, font partie d'une initiative plus large de la société visant à fournir des logiciels libres , alimentés par ses puces, pour tout, des chatbots aux véhicules autonomes .

Dans le cas des prévisions météorologiques, Nvidia vise à remplacer les simulations météorologiques conventionnelles, longues et coûteuses, par des versions pilotées par l'IA qui, selon l'entreprise, peuvent rivaliser avec les anciennes méthodes, voire les dépasser. Les modèles d'IA, une fois entraînés, sont également plus rapides et moins coûteux à utiliser. Mike Pritchard, directeur de la recherche sur les simulations climatiques pour Nvidia et professeur de sciences du système terrestre à l'université de Californie à Irvine, a déclaré que l'une des applications commerciales pratiques des nouveaux modèles météorologiques concernera le secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance souhaitent souvent comprendre les événements extrêmes, tels que les inondations massives ou les ouragans.

Mais la prévision détaillée de tels événements a toujours été coûteuse, car les prévisions météorologiques sont effectuées par "ensembles" ou groupes de prévisions individuelles "membres" sur la manière dont un événement météorologique pourrait se dérouler à partir d'un point de départ donné. Pour trouver d'éventuels événements aberrants, les ensembles doivent contenir de nombreux membres, mais il est lent de calculer chacun d'entre eux dans les moindres détails pour déterminer si une propriété donnée risque d'être inondée.

"La tension disparaît, car une fois entraînée, l'IA est 1 000 fois plus rapide", a déclaré M. Pritchard lors d'une interview. "Vous êtes donc libre d'exécuter des ensembles massifs. Les compagnies d'assurance utilisent des ensembles de 10 000 membres."

Les modèles "Earth-2" de Nvidia présentés lundi comprennent un modèle destiné à établir des prévisions météorologiques à 15 jours, un autre spécialisé dans les prévisions jusqu'à six heures pour les tempêtes violentes au-dessus des États-Unis, et un dernier qui peut être utilisé pour intégrer des flux de données disparates provenant de divers capteurs météorologiques afin d'en faire un point de départ plus utile pour d'autres technologies de prévision.