Nvidia : devient la 1ère entreprise à 4.000Mds$ de 'capi'

(CercleFinance.com) - Nvidia l'a fait : devenir la 1ère entreprise à passer la barre des 4.000Mds$ de capitalisation.

Cela s'est produit quand le titre s'est hissé vers 164,20$ : cela représente environ 1,3 fois le PIB de la France.

Nvidia est valorisé 54 fois ses bénéfices et 25 fois son chiffre d'affaires: aucune autre entreprise de plus de 100Mds$ ne se paye plus de 15 fois ses ventes.

Les chartistes visent maintenant un objectif de 175$... mais le titre a laissé béant un 'gap' au-dessus de 147,96E le 24 juin





