Nvidia développerait une puce spéciale pour la Chine

(AOF) - Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, Nvidia développerait une nouvelle puce d’intelligence artificielle pour la Chine. Ce nouveau produit devrait être plus puissant que la puce H2O actuellement autorisée à la vente dans le pays. Nvidia est victime de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, notamment à cause des restrictions de ventes imposées par le gouvernement de Donald Trump.
