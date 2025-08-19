 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 960,66
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia développerait une puce spéciale pour la Chine
information fournie par AOF 19/08/2025 à 14:19

(AOF) - Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, Nvidia développerait une nouvelle puce d’intelligence artificielle pour la Chine. Ce nouveau produit devrait être plus puissant que la puce H2O actuellement autorisée à la vente dans le pays. Nvidia est victime de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, notamment à cause des restrictions de ventes imposées par le gouvernement de Donald Trump.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NVIDIA
182,0100 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank