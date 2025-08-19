Nvidia développe une nouvelle puce d’IA pour la Chine-sources

Nvidia NVDA.O développe une nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) pour la Chine, basée sur sa dernière architecture Blackwell, qui sera plus puissante que la puce H20 actuellement autorisée à la vente dans ce pays, ont déclaré deux sources proches du dossier.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a ouvert la porte à la possibilité de vendre des puces Nvidia plus avancées en Chine, mais les sources soulignent que l'approbation réglementaire américaine reste incertaine en raison des inquiétudes à Washington sur l’accès de la Chine à la technologie d’IA.

La nouvelle puce, provisoirement baptisée B30A, utilisera un design monodisque, susceptible de fournir environ la moitié de la puissance de calcul de la carte accélératrice phare B300 à double disque, selon des sources proches du dossier. La nouvelle puce intégrerait une mémoire à large bande passante et la technologie NVLink de Nvidia. Les spécifications de la puce ne sont pas complètement finalisées, mais Nvidia espère livrer des échantillons aux clients chinois pour des tests dès le mois prochain, selon des sources qui n'ont pas été autorisées à parler aux médias qui ont préféré rester anonymes.

"Nous évaluons une variété de produits pour notre feuille de route, afin d'être prêts à rivaliser dans la mesure où les gouvernements le permettent", a déclaré Nvidia dans un communiqué.

Le département américain du Commerce n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L’accès de la Chine, qui générait 13% du chiffre d’affaires de Nvidia l’an dernier, aux puces d’IA de pointe est l'un des principaux points chauds des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Ce n'est qu'en juillet que Nvidia a obtenu l'autorisation de reprendre les ventes de la puce H20, développée spécifiquement pour la Chine après les restrictions à l’exportation de 2023, alors que l’entreprise avait été contrainte d’interrompre brusquement les ventes en avril.

Nvidia se prépare également à commencer à livrer une nouvelle puce distincte spécifique à la Chine, basée sur son architecture Blackwell et conçue principalement pour les tâches d'inférence de l'IA, selon deux autres sources au fait de ces projets. Nvidia devrait livrer de petits lots de RTX6000D aux clients chinois en septembre, a déclaré l'une de ces sources.

(Reportage Liam Mo et Fanny Potkin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)