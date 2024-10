Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: dans le vert, BofA relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à Wall Street alors que Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé de 165 à 190 dollars son objectif de cours sur le titre Nvidia, saluant le solide positionnement du groupe ainsi que les opportunités dont il dispose.



La banque d'affaires américaine - qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur dont il est fait son choix de prédilection dans l'IA - explique avoir relevé ses prévisions de résultats sur le fabricant de processeurs à la fois pour les exercices 2024/2025 puis 2025/2026.



Dans une note, Bofa se dit confiant dans la capacité de l'entreprise à gagner entre 80% et 85% de parts de marché sur un secteur qui devrait selon lui peser 400 milliards de dollars.



La firme new-yorkaise étaye son optimisme par (1) les récentes bonnes nouvelles ayant marqué le secteur (résultats de TSMC, conférence d'AMD, demande 'insensée' pour Blackwell,...), (2) les partenariats selon lui sous-estimés conclus avec des groupes de la trempe d'Accenture ou Oracle et (3) la perspective d'un flux de trésorerie disponible (FCF) qui pourrait atteindre 200 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.



BofA ajoute que la valorisation du fabricant de puces demeure 'séduisante' sur la base d'un PER 2025 de seulement 0,6x, là où les autres 'Sept Magnifiques' se traitent en moyenne actuellement à 1,9 fois leurs bénéfices.





Valeurs associées NVIDIA 137,66 USD NASDAQ +0,53%