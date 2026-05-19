Nvidia confronté aux doutes quant à l'avenir de sa position dominante dans l'IA

Nvidia NVDA.O devrait publier ce mercredi des résultats financiers trimestriels exceptionnels, mais l'évolution du secteur de l'intelligence artificielle (IA) soulève des interrogations quant à la durée de la domination du géant américain, un aspect auquel les investisseurs prêteront une attention particulière.

Le groupe, qui a exercé pendant des années un quasi-monopole sur les puces utilisées pour entraîner les systèmes d'IA, doit désormais faire face à la concurrence de géants technologiques qui développent leurs propres produits pour capter une demande de plus en plus orientée vers des processeurs capables de faire fonctionner des systèmes d'IA, de répondre à des requêtes et d'exécuter des tâches en temps réel.

Ce marché dit "de l'inférence" est bien plus vaste, mais aussi plus disputé.

Intel INTC.O et AMD AMD.O , concurrents traditionnels de Nvidia, proposent des processeurs mieux adaptés aux charges de travail moins exigeantes et plus sensibles au coût, qui dominent le marché .

Parallèlement, Alphabet GOOGL.O s'est imposé comme un concurrent de taille, en concluant des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour ses unités de traitement de tenseur (TPU) sur mesures, tandis que la division puces d'Amazon, en particulier ses processeurs Trainium, gagne également du terrain.

"Il ne s'agit pas tant d'opposer Nvidia aux TPU ou à AMD. Je pense que la question est plutôt de savoir si l'écosystème de Nvidia restera aussi dominant à l'avenir, alors que certaines de ces nouvelles charges de travail d'inférence commencent à se multiplier", déclare John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient des actions Nvidia.

Le titre a progressé d'environ 19% cette année, restant ainsi en deçà de la hausse de plus de 100% enregistrée par AMD

AMD.O , Intel INTC.O et Arm ARM.O , ainsi que le gain de 27% d'Alphabet.

Pour défendre sa position, le fabricant de puces a présenté en mars un nouveau processeur central et un système d'IA basé sur la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans l'inférence qu'il a rachetée.

Ces dernières puces ne sont pas prises en compte dans les prévisions de Nvidia, qui table sur un chiffre d'affaires de 1.000 milliards de dollars pour les plateformes Blackwell et Rubin d'ici fin 2027.

Les investisseurs seront donc très attentifs au moindre signe laissant entrevoir un nouveau moteur de croissance pour le groupe.

Ils resteront également attentifs à tout signe de difficultés d'approvisionnement. Les dépenses de Nvidia en engagements d'approvisionnement ont bondi de 50,3 milliards de dollars à 95,2 milliards de dollars entre les deux derniers trimestres de son dernier exercice fiscal, mais l'entreprise a réussi à éviter dans une large mesure les répercussions de la pénurie mondiale de puces mémoire qui a touché Qualcomm QCOM.O et Apple AAPL.O

ACCÉLÉRATION

Selon les données de LSEG, Nvidia devrait enregistrer une hausse de 79% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre d'avril, ce qui représente sa plus forte croissance depuis plus d'un an.

Le bénéfice ajusté devrait pour sa part avoir augmenté de 81,8 à 42,97 milliards de dollars.

Cette forte performance est alimentée par les dépenses massives de clients tels que Microsoft MSFT.O et Meta

META.O , les géants de la tech devant investir plus de 700 milliards de dollars dans l'IA cette année, contre environ 400 milliards en 2025.

Le directeur général Jensen Huang, a déclaré que Nvidia s'était assuré des approvisionnements suffisants pour répondre à la demande pendant plusieurs trimestres, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant les contraintes de capacité.

Mais d'autres risques apparaissent.

Une construction des centres de données plus lente que prévu pourrait, par exemple, freiner la demande à court terme.

"Les clients n'ont tout simplement pas la place d'installer les GPU. Ils veulent en posséder autant que possible. Ils veulent en acheter autant qu'ils le peuvent, mais ils ne disposent pas vraiment des centres de données pour les accueillir," souligne Chaim Siegel, analyste chez Elazar Advisors.

La Chine reste une autre inconnue. Nvidia n'a pas encore commercialisé ses puces H200 sur ce marché, Pékin favorisant les alternatives locales, bien que le récent voyage de Jensen Huang aux côtés du président américain Donald Trump ait suscité l'espoir de progrès sur ce dossier.

Les analystes indiquent également que la marge bénéficiaire de Nvidia – qui devraient s'élever à 74,5% au premier trimestre – pourrait être mise sous pression plus tard cette année en raison de la hausse des coûts de la mémoire et du conditionnement des puces, ainsi que de l'essor de ses puces Rubin.

(Reportage Zaheer Kachwala à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)