 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 134,00
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia conclut un partenariat 'majeur' avec la Corée du Sud pour bâtir une infrastructure d'IA souveraine
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 17:00

Nvidia annonce un accord majeur avec le gouvernement sud-coréen, Samsung, SK Group, Hyundai, LG et NAVER pour déployer 260 000 processeurs graphiques (GPU) dans le cadre d'un programme national d'intelligence artificielle. Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a présenté l'initiative lors du sommet de l'APEC à Gyeongju, soulignant l'importance de 'créer un véritable écosystème technologique'.

Le projet comprend la mise en place de 'usines d'IA' par les grands groupes industriels, chacune équipée de 50 000 à 60 000 GPU Blackwell, afin d'accélérer la robotique, la fabrication, la mobilité et les jumeaux numériques. Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC coordonnera un programme d'IA souveraine s'appuyant sur les clouds de NHN, Kakao et NAVER.

L'initiative intègre également le développement de modèles linguistiques coréens, la recherche quantique avec KISTI et des travaux sur les réseaux mobiles 6G et AI-RAN. Nvidia prévoit enfin de soutenir les startups locales via son programme Inception et un centre d'excellence dédié à la formation et à l'innovation en IA.

Valeurs associées

NVIDIA
204,0250 USD NASDAQ +0,56%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank