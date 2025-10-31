Nvidia conclut un partenariat 'majeur' avec la Corée du Sud pour bâtir une infrastructure d'IA souveraine
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 17:00
Le projet comprend la mise en place de 'usines d'IA' par les grands groupes industriels, chacune équipée de 50 000 à 60 000 GPU Blackwell, afin d'accélérer la robotique, la fabrication, la mobilité et les jumeaux numériques. Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC coordonnera un programme d'IA souveraine s'appuyant sur les clouds de NHN, Kakao et NAVER.
L'initiative intègre également le développement de modèles linguistiques coréens, la recherche quantique avec KISTI et des travaux sur les réseaux mobiles 6G et AI-RAN. Nvidia prévoit enfin de soutenir les startups locales via son programme Inception et un centre d'excellence dédié à la formation et à l'innovation en IA.
Valeurs associées
|204,0250 USD
|NASDAQ
|+0,56%
