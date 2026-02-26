Nvidia chute en début d'échanges malgré des résultats meilleurs que prévu ; les valeurs des semi-conducteurs s'affaiblissent

(Mises à jour à l'ouverture du marché)

26 février - ** Les actions de Nvidia ont baissé de 5,35 % à 185,64 $ dans les premiers échanges

** Malgré des résultats meilleurs que prévu de la part de Nvidia, les investisseurs, habitués à 14 trimestres consécutifs de revenus supérieurs aux attentes , ont probablement été déçus par les résultats médiocres du fabricant de puces

** Les valeurs des semi-conducteurs perdent du terrain, Nvidia chute après ses résultats, Applied Materials perd 5,3 %, Broadcom perd 5,2 %, Lam Research perd 5 %, l'indice des puces de Philadelphie perd 3 %

** Les revenus de Nvidia au 4ème trimestre ont augmenté de 94% pour atteindre 68,13 milliards de dollars, dépassant les estimations; le BPA a également dépassé les prévisions

** "Malgré le dépassement des prévisions, la révision à la hausse et les perspectives optimistes de la direction concernant l'IA, nous pensons qu'il n'y a pas eu de nouveaux éléments narratifs", a déclaré un analyste de HSBC

** Le directeur général Jensen Huang a déclaré que le calcul de l'IA "ne reviendra pas en arrière", soulignant la demande soutenue

** Les prévisions n'incluent pas de revenus pour la Chine, bien que la société ait obtenu l'approbation pour des livraisons limitées de H200 dans le cadre des règles d'exportation américaines.

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de ~5%