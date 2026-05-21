Nvidia-CA au T1 au-dessus des attentes, mise sur de nouvelles puces pour centres de données

(Ajoute mot manquant dans le titre)

par Stephen Nellis, Max A. Cherney et Zaheer Kachwala

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O Jensen Huang s'est efforcé mercredi de rassurer les investisseurs en leur affirmant que l'entreprise cotée la mieux valorisée au monde pouvait maintenir sa croissance fulgurante, en s'appuyant sur une large base de clients, tandis que ses nouveaux produits lui permettraient de dépasser le chiffre d'affaires de 1.000 milliards de dollars (860,51 milliards d'euros) qu'elle prévoit pour ses puces d'IA phares.

L'action du géant technologique a cependant reculé de 1,6% après la cloche, signe que les investisseurs estiment qu'il devra faire face à une concurrence plus rude, bien que l'entreprise a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

Nvidia table sur un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars, à plus ou moins 2%, contre 86,84 milliards de dollars attendus par les analystes selon les données compilées par LSEG.

Les résultats du fabricant de puces sont considérés comme un baromètre de la santé du marché de l'IA, car ses produits sont utilisés dans pratiquement tous les grands centres de données du monde, alimentant les modèles d'IA les plus importants et les plus avancés.

"Nvidia a encore une fois dépassé les attentes, mais à ce stade, cela est pour l'essentiel déjà pris en compte dans le cours de l'action, car l'entreprise continue de surpasser les prévisions trimestre après trimestre", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

"La question qui reste en suspens est de savoir si elle parviendra à convaincre les investisseurs que le développement de l'IA se maintiendra jusqu'en 2027 et 2028, d'autant plus que le discours s'oriente vers les charges de travail d'inférence et les puces concurrentes de Google, Amazon, AMD et Intel."

Nvidia a également annoncé qu'elle augmenterait son dividende trimestriel en espèces de 1 à 25 cents par action.

Les dépenses en infrastructures d'IA continuent de croître rapidement, les géants technologiques américains, notamment Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , devant dépenser plus de 700 milliards de dollars dans l'IA cette année, soit une forte hausse par rapport aux quelque 400 milliards prévus en 2025.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, Jensen Huang a déclaré qu'il pensait que Nvidia connaîtrait une croissance plus rapide que ces clients "hyperscale", en mettant en avant un nouveau sous-segment de clients dans son activité de datacenters, qui comprend des entreprises de cloud spécialisées dans l'IA.

Les ventes à ces clients étaient à peu près équivalentes à celles des grands acteurs du cloud, mais ont connu une croissance plus rapide d'un trimestre à l'autre.

"Nous devrions croître plus rapidement que les dépenses d'investissement des hyperscale", a déclaré le Jensen Huang.

(Rédigé par Zaheer Kachwala et Anhata Rooprai à Bangalore, Stephen Nellis et Max A. Cherney à San Francisco; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)