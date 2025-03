Nvidia : avalement baissier, au plus bas depuis le 11 mars information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Nvidia subit un avalement baissier, le titre (-6% à 113,6$) est au plus bas depuis le 11 mars et proche de combler le 'gap' des 112,23$.

Le principal support se situerait ensuite vers 107$ (plancher du 10 mars).





Valeurs associées NVIDIA 113,9787 USD NASDAQ -5,56%