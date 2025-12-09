Nvidia augmente après que Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient les livraisons de puces H200 à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 décembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O en hausse de 2 % à 189 $ avant le marché
** Les États-Unis autoriseront l'exportation des processeurs H200 de Nvidia vers la Chine et percevront une taxe de 25 % sur ces ventes, a déclaré lundi le président américain Donald Trump
** Trump a déclaré qu'il avait informé le président chinois Xi Jinping, où les puces de Nvidia font l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement, de cette décision et qu'il avait "répondu positivement"
** Il a déclaré que le ministère américain du Commerce finalisait les détails de l'accord et que la même approche s'appliquerait à d'autres fabricants de puces d'IA tels que Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O .
** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA a progressé de 38 % depuis le début de l'année
