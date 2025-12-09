 Aller au contenu principal
Nvidia augmente après que Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient les livraisons de puces H200 à la Chine
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O en hausse de 2 % à 189 $ avant le marché

** Les États-Unis autoriseront l'exportation des processeurs H200 de Nvidia vers la Chine et percevront une taxe de 25 % sur ces ventes, a déclaré lundi le président américain Donald Trump

** Trump a déclaré qu'il avait informé le président chinois Xi Jinping, où les puces de Nvidia font l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement, de cette décision et qu'il avait "répondu positivement"

** Il a déclaré que le ministère américain du Commerce finalisait les détails de l'accord et que la même approche s'appliquerait à d'autres fabricants de puces d'IA tels que Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O .

** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA a progressé de 38 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
221,1500 USD NASDAQ +1,46%
INTEL
40,3000 USD NASDAQ -2,68%
NVIDIA
185,5500 USD NASDAQ +1,72%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 10:22:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

