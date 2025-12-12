Nvidia augmente alors que Reuters rapporte que l'entreprise envisage d'augmenter la production de ses puces d'IA H200 en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia
NVDA.O augmentent d'environ 1 % à 182,64 $ avant le marché
** Reuters rapporte en exclusivité que l'entreprise a annoncé à ses clients chinois qu'elle envisage d'augmenter la capacité de production de ses puces d'intelligence artificielle H200, citant deux sources familières avec le sujet
** Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 34,7 % cette année
