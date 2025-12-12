 Aller au contenu principal
Nvidia augmente alors que Reuters rapporte que l'entreprise envisage d'augmenter la production de ses puces d'IA H200 en Chine
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O augmentent d'environ 1 % à 182,64 $ avant le marché

** Reuters rapporte en exclusivité que l'entreprise a annoncé à ses clients chinois qu'elle envisage d'augmenter la capacité de production de ses puces d'intelligence artificielle H200, citant deux sources familières avec le sujet

** Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 34,7 % cette année

Valeurs associées

NVIDIA
180,9300 USD NASDAQ 0,00%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 14:04:25.

