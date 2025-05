Nvidia: augmentation d'un tiers du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - Le géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 0,81 dollar au titre de son premier trimestre 2025-26, en augmentation de 33% par rapport à la même période un an auparavant.



En excluant une charge de 4,5 milliards de dollars liée aux exigences américaines sur les exportations de produits H20 vers la Chine, et les effets fiscaux associés, ce BPA ajusté se serait établi à 0,96 dollar, dépassant légèrement les attentes des analystes.



Toujours en comparaison annuelle, sa marge brute non GAAP s'est contractée de 17,9 points à 61% (71,3% hors charge H20), mais pour des revenus en croissance de 69% à près de 44,1 milliards de dollars, dépassant là aussi le consensus.



'La demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de Nvidia est incroyablement forte. La génération de jetons d'inférence d'IA a décuplé en un an, et avec la généralisation des agents d'IA, la demande de calcul d'IA s'accélérera', estime son CEO Jensen Huang.



Pour son deuxième trimestre, Nvidia anticipe une marge brute ajustée de 72%, à plus ou moins 50 points de base, et des revenus de 45 milliards de dollars, à plus ou moins 2% (avec un impact de huit milliards lié aux limitations à l'export de produits H20).





