Nvidia anticipe au T3 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes

(Ajoute précisions sur les résultats du T2; photo à disposition)

Nvidia NVDA.O a communiqué mercredi des prévisions supérieures aux attentes de Wall Street pour le trimestre actuel, sans toutefois rassurer complètement les investisseurs à l'égard de sa domination sur le long-terme dans le marché des semiconducteurs destinés à l'intelligence artificielle (IA).

Le titre du géant technologique, à la valorisation la plus élevée au monde, reculait d'environ 1% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Sur la période juillet-septembre, Nvidia anticipe un chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 2%, contre un consensus de 104,19 milliards de dollars selon des données LSEG.

Il a indiqué qu'il ne tenait pas compte, dans ses prévisions, de quelconques ventes de puces pour l'IA à destination de la Chine.

Nvidia a publié son communiqué plusieurs semaines après que d'autres grands groupes technologiques, dont Microsoft MSFT.O et Meta META.O - deux des principaux clients de Nvidia -, ont confirmé les attentes selon lesquelles plus de 730 milliards de dollars seraient investis au total dans des infrastructures d'IA en 2026, un montant record qui constitue près du double des dépenses en la matière effectuées l'an dernier (400 milliards).

Mais une part accrue de ces investissements est désormais allouée au développement interne de semiconducteurs, avec l'objectif pour ces groupes technologiques de réduire leur dépendance à l'égard des puces coûteuses de Nvidia et des contraintes d'approvisionnement concernant celles-ci.

Les données de Nvidia sont scrutées d'encore plus près depuis que l'entreprise a signé des partenariats avec six institutions financières majeures dans le but de lever plus de 500 milliards de dollars pour bâtir des infrastructures d'IA.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Nvidia a plus que doublé pour s'établir à 96,22 milliards de dollars, contre un consensus de 92,17 milliards.

Le bénéfice ajusté est ressorti à 2,22 dollars par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 2,10 dollars.

(Anhata Rooprai à Bangalore; version française Jean Terzian)