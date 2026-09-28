Nvidia annonce le plus grand programme de rachat d'actions de son histoire alors que la concurrence dans le domaine des puces d'IA pèse sur la performance de son titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La capacité de rachat restante s'élève à 235 milliards de dollars (XX milliards d'euros), que Nvidia prévoit d'utiliser jusqu'à la fin de l'exercice 2028

* Nvidia a clôturé le trimestre de juillet avec 22,44 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie

* Le multiple de bénéfices prévisionnels s'établit à près de 16,5, son plus bas niveau depuis janvier 2015, selon les données de LSEG

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste et réécriture de l'ensemble du texte)

par Anhata Rooprai

Nvidia NVDA.O a augmenté son autorisation de rachat d’actions d’un montant record de 150 milliards de dollars (XX milliards d'euros), éclipsant ainsi l’autorisation accordée à Apple AAPL.O de 110 milliards de dollars (XX milliards d'euros) en 2024, et misant ainsi massivement sur son propre titre alors que l’intensification de la concurrence dans le domaine des puces d’IA pèse sur ses performances par rapport à celles de ses concurrents.

L'action de Nvidia, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, a progressé de plus de 2 %. Vendredi, le titre affichait une hausse d'un peu plus de 20 % depuis le début de l'année, un résultat globalement en ligne avec celui du Nasdaq 100 .NDX , mais en retrait par rapport à AMD AMD.O , dont le cours a plus que doublé, et à Intel INTC.O , dont le cours a plus que triplé.

Les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour mettre en place des infrastructures d’IA, mais les investisseurs se demandent si l’explosion des dépenses qui a propulsé Nvidia au rang de société la plus valorisée au monde peut durer.

Grâce à la forte demande pour ses processeurs haut de gamme, qui génèrent des milliards de liquidités, Nvidia utilise une partie de ces recettes exceptionnelles pour porter sa capacité de rachat d'actions à 235 milliards de dollars (XX milliards d'euros), qu'elle prévoit de déployer jusqu'à l'exercice 2028.

« Le développement de l’IA ne se poursuivra pas indéfiniment au rythme actuel, mais Nvidia affiche sa confiance dans la pérennité de la demande pour son matériel et ses services », a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

« Sa génération de trésorerie est actuellement suffisamment solide pour qu'elle estime pouvoir continuer à investir massivement dans ses activités tout en redistribuant du capital à ses actionnaires », a-t-il ajouté.

Les actions de Nvidia se négociaient à environ 16,5 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, leur multiple le plus bas depuis janvier 2015 et bien en deçà de la moyenne sur 15 ans, qui est de 30, selon les données de LSEG, ce que certains analystes considèrent comme un signe de ralentissement des prévisions de croissance des bénéfices.

Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot, a déclaré que ce programme de rachat faisait écho à la stratégie d’Apple consistant à recourir aux rachats d’actions pour soutenir son titre lorsque la croissance ralentit et que les multiples de valorisation sont sous pression.

Les rachats d’actions ont chuté d’environ 50 % entre juillet et le 23 septembre, les entreprises faisant preuve d’une plus grande prudence face à d’importants besoins d’investissement – en partie liés à l’essor de l’intelligence artificielle qui alimente la croissance de Nvidia – et à l’incertitude économique.

« Notre capacité à générer de la trésorerie nous permet d’investir dans les technologies qui font avancer cette transformation et de restituer du capital aux actionnaires », a déclaré le directeur général Jensen Huang dans un communiqué.

Les perspectives de croissance de Nvidia viennent étayer cette position. Le mois dernier , Nvidia a prévu une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 70 % pour l’exercice 2028, rassurant ainsi les investisseurs qui s’interrogeaient sur la durée de la flambée des dépenses en IA après des années de croissance explosive.

L’augmentation de 150 milliards de dollars (XX milliards d'euros) du programme de rachat d’actions annoncée lundi dépasse la capitalisation boursière d’environ 84 % des sociétés composant l’indice S&P 500, selon les données compilées par LSEG.

Nvidia a clôturé le trimestre de juillet avec 22,44 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. La société avait annoncé pour la dernière fois, en mai, un programme de rachat d’actions de 80 milliards de dollars (XX milliards d'euros) .