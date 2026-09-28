Nvidia ajoute 150 milliards de dollars à son programme de rachat d'actions existant

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Nvidia NVDA.O a annoncé lundi avoir autorisé un montant supplémentaire de 150 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions existant, portant ainsi le montant total restant autorisé à 235 milliards de dollars.