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Nvidia ajoute 150 milliards de dollars à son programme de rachat d'actions existant
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 13:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi avoir autorisé un montant supplémentaire de 150 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions existant, portant ainsi le montant total restant autorisé à 235 milliards de dollars.

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