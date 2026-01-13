 Aller au contenu principal
Nvidia affirme qu'aucun paiement initial n'est nécessaire pour ses puces H200
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 03:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'article du 8 janvier dans les paragraphes 3-5)

Nvidia n'exige pas de paiement anticipé pour les puces H200, a déclaré un porte-parole du fabricant américain de puces dans une déclaration à Reuters mardi.

La société a déclaré qu'elle "ne demanderait jamais à ses clients de payer pour des produits qu'ils ne reçoivent pas", en réponse à un article de Reuters du 8 janvier, selon lequel la société aurait imposé des conditions inhabituellement strictes exigeant un paiement anticipé complet de la part des clients chinois à la recherche de ses puces d'intelligence artificielle.

Une source a déclaré à Reuters que les conditions standard de Nvidia pour les clients chinois incluaient auparavant des exigences de paiement anticipé, mais qu'ils étaient parfois autorisés à verser un acompte plutôt que d'effectuer un paiement complet à l'avance.

Mais pour le H200, la société a été particulièrement stricte dans l'application des conditions étant donné le manque de clarté quant à savoir si les régulateurs chinois approuveraient les livraisons, a ajouté la personne.

Une telle structure de paiement pour le H200 transférerait effectivement le risque financier de Nvidia à ses clients, qui doivent engager des capitaux sans avoir la certitude que Pékin approuvera les importations de puces ou qu'ils seront en mesure de déployer la technologie comme prévu.

