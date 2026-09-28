Nvidia accroît ses rachats d'actions d'un montant gigantesque

Nvidia indique que son conseil d'administration a autorisé une augmentation de 150 MdsUSD de son programme de rachat d'actions, portant le montant restant du programme à 235 MdsUSD, soit la plus forte augmentation de l'histoire des autorisations de rachat d'actions.

Le groupe prévoit d'exécuter l'ensemble du programme restant d'ici à son exercice 2028. "La croissance de Nvidia est portée par un passage unique par génération à l'IA et à l'informatique accélérée", souligne Jensen Huang, le fondateur et CEO du spécialiste des puces pour l'intelligence artificielle.

"Notre génération de trésorerie nous donne la capacité d'investir dans les technologies qui font avancer cette transformation et de restituer du capital aux actionnaires. Cette autorisation reflète notre confiance dans les opportunités à long terme qui s'offrent à nous", poursuit-il.