Nvidia: accompagne le développement de l'IA en Indonésie

(CercleFinance.com) - NVIDIA annonce soutenir la création du premier Centre d'Excellence pour l'IA (CoE) en Indonésie, piloté par le ministère des Communications et du Numérique (Komdigi), en partenariat avec Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) et Cisco.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du pays pour renforcer sa souveraineté numérique, développer des infrastructures IA locales et former un million de personnes aux compétences numériques et en intelligence artificielle d'ici 2027.



Le CoE intégrera un NVIDIA AI Technology Center, qui offrira des programmes du Deep Learning Institute et des avantages pour les startups via NVIDIA Inception, afin de stimuler l'innovation locale. ' À travers ce centre, nous contribuons à bâtir un écosystème IA durable, qui pourra servir de modèle à d'autres nations ', souligne Ronnie Vasishta, vice-président senior de NVIDIA Telecom.



Le projet mobilise déjà 28 startups qui exploitent l'IA pour l'éducation, la santé, les smart cities ou la sécurité alimentaire. IOH déploie également ses modèles Sahabat-AI en langue indonésienne pour proposer des services tels que la prise de rendez-vous médicaux préventifs ou l'assistance administrative.



Enfin, un cadre éthique national adapté aux valeurs indonésiennes est en cours de définition pour garantir un développement responsable de l'IA.





