Nuvei serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir Payoneer pour 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord et les entreprises concernées) par Milana Vinn

La société canadienne de paiement Nuvei serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société de paiements transfrontaliers Payoneer Global PAYO.O pour environ 2,7 milliards de dollars, selon deux personnes proches du dossier.

Le prix d'achat de 2,7 milliards de dollars inclut la trésorerie de Payoneer, ce qui implique une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars, ont indiqué ces sources.

Nuvei, soutenue par les sociétés de capital-investissement Advent International, Novacap et le groupe d'investissement canadien CDPQ, pourrait signer un accord en vue d'acquérir Payoneer, basée à New York, dans les prochains jours, ont ajouté ces sources.

Les discussions sont en cours et il est possible que les plans changent et que l'accord ne se concrétise pas, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité rester anonymes pour des raisons de confidentialité.

Nuvei et la CDPQ n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Payoneer et Advent ont refusé de commenter. Un accord permettrait de combiner l'activité de Nuvei, qui aide les commerçants à accepter des paiements, avec les réseaux de Payoneer pour l'envoi d'argent aux fournisseurs, aux freelances et aux vendeurs. Cela renforcerait également la présence de Nuvei sur les marchés émergents où Payoneer s'est constitué une importante base de clients, et lui donnerait accès aux grands clients de la place de marché en ligne de Payoneer, notamment Amazon AMZN.O , Walmart WMT.O et eBay EBAY.O .

Les sociétés de paiement cherchent de plus en plus à se développer par le biais de fusions-acquisitions, ainsi qu'à s'implanter dans des segments à croissance plus rapide tels que les paiements transfrontaliers et interentreprises, alors que la croissance du traitement des paiements traditionnels ralentit. Basée à Montréal, Nuvei fournit des solutions de traitement des paiements, de gestion des risques et de versement aux commerçants du monde entier.

Elle a poursuivi sa croissance par le biais d'acquisitions depuis qu'elle a été privatisée lors d'un rachat d'environ 6,3 milliards de dollars mené par Advent en 2024, aux côtés des investisseurs existants Novacap et CDPQ. Payoneer, dont la capitalisation boursière s'élève actuellement à environ 1,7 milliard de dollars, traite les transactions transfrontalières pour les travailleurs indépendants, les vendeurs en ligne et les petites entreprises.

La société tire une grande partie de ses revenus d'entreprises situées sur les marchés émergents qui vendent à des clients aux États-Unis et en Europe. Payoneer a dû faire face à l'incertitude liée aux droits de douane et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ses clients de la Grande Chine représentant 34% de son chiffre d'affaires en 2025, selon les documents déposés par la société.

Bien que le chiffre d'affaires ait augmenté de 8% pour atteindre 1,05 milliard de dollars l'année dernière, le bénéfice net a chuté de 40% à 73,2 millions de dollars en raison d'une baisse des revenus d'intérêts et d'une hausse des charges d'exploitation.