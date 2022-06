Nuveen RE lève 150M€ pour de la dette en immobilier tertiaire européen

(NEWSManagers.com) - Nuveen Real Estate a réuni 150 millions d’euros d’engagements initiaux au cours de la première levée de sa quatrième stratégie de dette en immobilier tertiaire européen. L’objectif est de lever 500 millions d’euros de capital au total.

Plusieurs investisseurs institutionnels allemands se sont engagés dans le premier tour de table, suivis par TIAA, la société mère de Nuveen.

Ce lancement représente la première stratégie de dette de Nuveen à l’échelle européenne. Il s'appuie sur la mise en place réussie de stratégies de dette en immobilier tertiaire régional centrées sur le Royaume-Uni lors des trois précédentes versions de la série.

La plateforme de dette mondiale de l’entreprise, créée en 1934, a crû de manière importante ces dernières années et est active aux États-Unis, en France et en Asie Pacifique avec plus de 38 milliards d’euros de capital investi dans le monde pour le compte d’une série de fonds et de mandats individuels provenant de clients du monde entier. L'équipe européenne a mis en place plus de 6,5 milliards d'euros de nouveaux prêts.