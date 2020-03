Nuveen modifie la stratégie de certains fonds dans l'énergie

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Nuveen a annoncé des changements de stratégie de certains de ses fonds " en réponse aux récentes conditions du marché, dont la volatilité extrême continue dans le secteur de l'énergie" . Sont concernés le Nuveen Energy MLP Total Return Fund (JMF ) et le Nuveen All Cap Energy MLP Opportunities Fund (JMLP ). Le JMF et le JMLP ont arrêté leur effet de levier financier. En outre, JMLP a levé l'interdiction d'acheter les 10 plus grandes composantes de l'indice Alerian MLP en fonction de la capitalisation boursière.