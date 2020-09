Nuveen deviendra 100% ESG d'ici la fin de l'année

(NEWSManagers.com) - Nuveen, le gestionnaire d'actifs de 1 000 milliards de dollars de TIAA, a annoncé qu'il allait s'associer à des sociétés leaders de la recherche sur le changement climatique, dont les PRI, dans le cadre d'une initiative destinée à la formation de ses 500 gérants, afin de faire progresser son expertise en matière d'investissement responsable. Nuveen a également annoncé qu'elle rejoignait l'initiative Climate Action 100+, qui vise à s'engager auprès des plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre et d'autres entreprises mondiales.

Nuveen va intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) " financièrement pertinents" dans ses processus d'investissement dans l'ensemble de l'entreprise. Cet effort doit concerner d'ici la fin de l'année 100 % des actifs et complétera les 29 milliards de dollars de l'entreprise en stratégies d'investissement ESG et d'impact actuellement sous gestion.