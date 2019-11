Nuveen change de directeur général

(NEWSManagers.com) - Le géant américain Nuveen (plus de 970 milliards de dollars sous gestion) a annoncé en fin de semaine dernière la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Jose Minaya. Il remplacera Vijay Advani à partir du 13 janvier, ce dernier étant promu président exécutif.

Jose Minaya occupait le poste de président depuis juin 2019, et de directeur financier depuis 2018. Il fut également directeur des activités d'actifs réels de Nuveen entre 2015 et 2018. Jose Minaya travaille pour l'assureur et gérant de fonds de pension américain TIAA-CREF, la maison-mère de Nuveen, depuis 2004.