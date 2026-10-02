Nuveen boucle le rachat de Schroders

(Zonebourse.com) - Nuveen a finalisé l'acquisition de Schroders. Ces deux grands anciens gestionnaires d'actifs au monde ont uni leurs forces pour donner naissance à l'un des leaders mondiaux de la gestion active d'actifs cotés et non cotés et de la gestion de patrimoine. Ce nouvel ensemble poursuivra sa croissance et ses efforts d'innovation grâce à de nouveaux investissements dans ses capacités, ses ressources humaines et ses offres clients.

Les deux groupes peuvent compter sur le soutien continu de Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA). Cet actionnaire investit aux côtés de ses clients et a toujours soutenu les priorités à long terme de Nuveen, quels que soient les cycles de marché.

Au cours des 12 à 18 prochains mois, Schroders continuera d'opérer séparément au sein de Nuveen, sous la direction de Richard Oldfield, directeur général du groupe Schroders, qui sera rattaché à William Huffman.

La plateforme d'investissement

Dans le prolongement de la culture du nouvel ensemble, résolument tournée vers l'investissement, Nuveen a l'intention de mettre progressivement en place une plateforme d'investissement unifiée couvrant l'ensemble des expertises sur les marchés cotés et privés. Elle sera dirigée par Saira Malik, qui occupera les fonctions de directrice des investissements et sera rattachée à William Huffman.

Johanna Kyrklund deviendra directrice des investissements marchés cotés & solutions du nouvel ensemble. Elle sera responsable des actions, de l'obligataire, du multi-actifs et des solutions d'investissement et sera, à terme, rattachée à Saira Malik.

Le groupe prévoit d'organiser par classe d'actifs sa plateforme de marchés privés, qui représente 400 milliards de dollars d'encours, traduisant ainsi sa volonté d'élargir son offre à destination de ses clients.

Cette plateforme d'investissement intégrée, couvrant les marchés cotés comme les marchés privés, permettra de développer de nouvelles approches en matière de gestion des revenus à la retraite, d'améliorer l'efficacité du capital au sein des portefeuilles d'assurance et d'accroître la personnalisation des solutions de gestion de patrimoine.

Continuité pour les clients

Nuveen et Schroders prévoient de maintenir leurs équipes d'investissement actuelles, tant en gestion d'actifs qu'en gestion de patrimoine, pendant au moins 12 à 18 mois après la finalisation de l'opération, le temps de préparer leur intégration. Nuveen et Schroders entendent également s'appuyer sur la forte présence et le positionnement des activités de gestion de patrimoine de Schroders, notamment Cazenove Capital, qui constituent des éléments stratégiques majeurs pour le nouvel ensemble.

Rattaché à William Huffman, Matt Oomen prendra la direction de la couverture clients à l'échelle mondiale et aura pour mission de permettre aux clients d'accéder à l'ensemble des expertises du groupe. La qualité du service clients demeure une priorité absolue et toute évolution mise en oeuvre par le nouvel ensemble sera guidée par leur intérêt.

S'appuyant sur l'héritage de Schroders, Londres deviendra le siège du nouvel ensemble hors des États-Unis ainsi que son principal bureau. Plusieurs fonctions de direction clés seront basées au Royaume-Uni, confortant ainsi le rôle de Londres dans la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine à l'échelle mondiale.

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