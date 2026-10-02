Prix de l'Arc de Triomphe : seize prétendants au sacre mondial du galop

Le jockey français Mickael Barzalona (casaque verte) remporte le Prix de l'Arc de Triomphe sur Daryz à ParisLongchamp, le 5 octobre 2025 ( AFP / Anna KURTH )

Ils vont galoper à plus de 60 km/h pendant un peu plus de 2 minutes sur 2.400 mètres pour décrocher le Graal des courses au galop : seize pur-sang aux origines prestigieuses, français, irlandais, anglais et japonais, dont le tenant du titre Daryz, vont s'affronter dimanche dans le Prix de l'Arc de Triomphe à ParisLongchamp.

Cette course inter-génération, parrainée par le Qatar, offre 5 millions d'euros d'allocation, dont plus de 2,8 millions au vainqueur.

Et si Daryz, issu du prestigieux élevage de la famille Aga Khan, réalisait un rare doublé deux années consécutives dans le championnat du monde du galop, à l'instar notamment de Ribot (1955-56), Trêve (2013-14) ou encore Enable (2017-18)?

La force du français Daryz : "son accélération dévastatrice", a commenté l'entraîneur Francis-Henry Graffard lors d'une conférence de presse.

En un an, ce mâle de 4 ans imposant physiquement "a pris beaucoup de force et arrive à maturité", a-t-il mentionné.

Son compagnon de box, Varandir a gagné le Prix Niel, une course préparatoire et "a le droit de tenter sa chance, d'être compétitif".

L'entraîneur anglais de Newmarket William Haggas misera sur Maltese Cross qui a prouvé sa vitesse lors de sa victoire dans le Grand Prix de Paris. "Il a progressé tout au long de la saison", a-t-il révélé.

Aidan O'Brien puissance 3

Trois partants pour le légendaire maître entraîneur irlandais Aidan O'Brien: Minnie Hauk, la dauphine de Daryz l'an passé, "a eu des problèmes de pied durant la saison, on n'a pas été trop dure avec elle, son objectif reste l'Arc", a déclaré l'homme de Ballydoyle.

Diamond Necklace, lauréate du Prix de Diane au printemps, "n'a jamais couru sur 2.400 mètres et travaille bien le matin", a-t-il dit.

Sa 3e cartouche, Benvenuto Cellini, est "un cheval assez dur, polyvalent doté d'une belle action et de tenue. Il a besoin d'une course rythmée".

"L’Arc est une course très spéciale, historique", a rappelé le professionnel de 33 ans, Joseph O’Brien, un fils de Aidan O’Brien, installé dans le sud-est de l’Irlande, près de Kilkenny, responsable d'environ 200 chevaux.

Son élève Thundering On possède "tenue et vitesse, une belle accélération et se détend très bien durant le parcours".

Kalpana, 9e l'an dernier de l'Arc, entraînée par l'Anglais Andrew Balding, sera la seule représentante de la prestigieuse écurie Juddmonte.

"Nous l'avons gardée à l'entraînement pour courir l'Arc", a expliqué Barry Mahon, directeur général pour l'Irlande et responsable des courses européennes de l'écurie Juddmonte.

"Tout son chemin cette année a été parfait. Kalpana est en pleine forme", a-t-il raconté.

Le rêve nippon

Et si le Japon remportait son premier sacre attendu depuis 57 ans en 38 tentatives ?

Le pur-sang gris Admire Terra relève ce défi pour le 3e essai de l'entraîneur Yasuo Tomomichi qui "rêve de remporter cette course spéciale".

"Mes expériences m'ont fait réfléchir sur le terrain de Longchamp. Admire Terra possède de longues foulées, de l'endurance et de la vitesse", a analysé Yasuo Tomomichi qui confiera son élève à l'Italien Cristian Demuro. "Il a gagné deux Arc, il sait comment gagner!"

Cristian Demuro a testé le cheval sur le parcours de ParisLongchamp qui comporte montée et descente contrairement au Japon où les pistes sont plates et rapides.

"Admire Terra a montré une bonne aptitude à la piste. Il possède un bon balancier et accélère bien", a jugé le jockey de 34 ans.

Le pays du Soleil Levant tentera aussi sa chance avec Meisho Tabaru, monté par Yutaka Take. A 57 ans, il "rêve toujours d'une victoire et sa motivation est toujours là".

Attention à Friendly Soul, grâce à sa victoire dans le Prix Vermeille, une épreuve préparatoire, son entourage l'a "supplémentée", soit inscrite seulement mercredi.

Ce championnat du monde du galop marquera le dernier tour de piste de l'entraîneur Jean-Claude Rouget, double lauréat de l'Arc, bientôt retraité. Il sellera Arrow Eagle pour Ioriz Mendizabal.