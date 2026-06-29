Nuvectis Pharma s'effondre suite à l'annonce d'une offre publique d'actions

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29 juin - ** L'action de Nuvectis Pharma NVCT.O a chuté de 18,2 % à 23,35 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds propres ** La société biopharmaceutique au stade clinique lance une offre publique de vente de ses actions ; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Cantor Fitzgerald est le seul teneur de livre

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'opération pour faire avancer les programmes NXP100, NXP200 et NXP900 ou tout autre produit candidat futur, entre autres ** Il y a une semaine, NVCT a conclu un accord de licence avec la société chinoise Haisco 002653.SZ pour les médicaments expérimentaux NXP100 et NXP200, ciblant les maladies à médiation du complément et le cancer, afin d’élargir son portefeuille de produits

** Lundi, l’action NVCT a progressé de 4,9 % pour atteindre 28,53 dollars, un plus haut historique à la clôture. Le titre a presque triplé ce mois-ci, affichant une hausse de 278 % depuis le début de l’année

** La société compte environ 26,5 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 760 millions de dollars

** Les cinq analystes recommandent tous d’« acheter » le titre et leur objectif de cours médian est de 30 dollars, selon les données de LSEG