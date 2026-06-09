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Nuvalent bondit après l'accord d'acquisition de GSK pour 10,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les médicaments contre le cancer Nuvalent

NUVL.O bondissent de 38,4 % à 122,56 dollars avant l'ouverture du marché

** Le laboratoire pharmaceutique GSK GSK.L accepte d'acquérir NUVL pour 10,6 milliards de dollars

** Cette transaction entièrement en numéraire valorise NUVL à 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son cours de clôture de lundi, qui s'élevait à 88,49 dollars

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** L'action GSK recule de 3,5 % à 1.846 p

** À la clôture précédente, l'action NUVL avait perdu environ 12 % depuis le début de l'année

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NUVALENT RG-A
88,4900 USD NASDAQ -2,70%
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