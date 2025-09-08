Nutrien vend sa participation de 50 % dans Profertil pour 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Nutrien NTR.TO a déclaré lundi qu'il vendrait sa participation de 50 % dans le producteur d'azote argentin Profertil S.A. pour 600 millions de dollars, alors que le principal producteur de potasse cherche à maîtriser ses dépenses et à se concentrer sur d'autres marchés clés.
