Nutrien n'atteint pas ses prévisions de bénéfices, la baisse des volumes ayant contrebalancé la hausse des prix des engrais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Relève la fourchette basse de ses prévisions de ventes de potasse pour 2026 à 14,2 millions de tonnes

* Chiffre d'affaires net total en hausse de 4 %

* La société s'attend à un resserrement des marchés de l'azote au second semestre 2026

(Réécriture du paragraphe 1 et ajout de précisions tout au long du texte)

Nutrien NTR.TO n’a pas atteint mercredi les estimations des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la baisse des volumes de vente de potasse et d’azote ayant compensé l’effet positif de la hausse des prix des engrais chez le plus grand producteur mondial de potasse.

Les producteurs d’engrais ont bénéficié cette année de prix des nutriments plus fermes, mais leurs résultats restent sensibles aux volumes d’expédition, qui reflètent la demande des agriculteurs et l’activité d’épandage.

Nutrien a déclaré que les marchés mondiaux de l’azote devraient rester tendus au second semestre 2026, sous la pression des perturbations commerciales, des interruptions de production, des prix élevés de l’énergie et d’une forte demande d’importations en provenance de l’Inde et du Brésil.

Le marché mondial du phosphate continue d’être affecté par des perturbations des flux commerciaux, une disponibilité limitée des matières premières soufrées et des coûts élevés, ce qui pèse sur les marges des producteurs de phosphate et réduit les taux d’utilisation des capacités à l’échelle mondiale, a-t-il précisé.

Nutrien a relevé la fourchette basse de ses prévisions annuelles de volume de ventes de potasse de 14,1 millions de tonnes à 14,2 millions de tonnes, tout en maintenant la fourchette haute inchangée à 14,8 millions de tonnes.

Les volumes de ventes trimestriels d’azote ont reculé de 25,3 % à 2,253 millions de tonnes, tandis que ceux de potasse ont légèrement baissé de 1,2 % à 3,943 millions de tonnes.

Le chiffre d'affaires net du segment de l'azote a reculé de 3 % en raison de la baisse des volumes, tandis que la hausse des coûts liée à un arrêt contrôlé de ses activités à Trinidad a pesé sur la rentabilité.

La société, dont le siège se trouve à Saskatoon, au Canada, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,61 dollars par action pour le deuxième trimestre, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 2,71 dollars, selon les données de LSEG.

Les actions de la société cotées aux États-Unis ont reculé de 1 % après la clôture.

LES PRIX APPORTENT UN LÉGER SOUTIEN

Les prix de l’urée et de l’ammoniac, engrais azotés essentiels, ont fortement augmenté depuis le début du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Le chiffre d’affaires net du segment de la potasse a progressé de 6 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars, tandis que celui du phosphate a augmenté de 18 % pour s’établir à 468 millions de dollars. Le chiffre d’affaires net total a augmenté de 4 % pour atteindre 10,81 milliards de dollars, soutenu par une demande solide de potasse et par des prix de l’azote et du phosphate qui sont restés supérieurs aux niveaux de l’année précédente.