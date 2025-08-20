Nutex Health Inc devrait afficher une perte de 1,58 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nutex Health Inc NUTX.OQ NUTX.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 22 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Houston au Texas devrait déclarer une augmentation de 132,0% de ses revenus à 176,475 millions de dollars contre 76,08 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 3 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Nutex Health Inc est une perte de 1,58 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Nutex Health Inc est de 225,00 $, soit environ 57,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 94,96 $

