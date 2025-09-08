Nutanix s'envole avant l'ajout de S&P MidCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions de la société d'informatique dématérialisée Nutanix NTNX.O ont augmenté de 5,6 % à 73,85 $ le lundi, alors que la société s'apprête à rejoindre le S&P MidCap 400 .IDX plus tard ce mois-ci

** Les actions de NTNX augmentent pour la quatrième séance consécutive et atteignent leur plus haut niveau depuis un mois

** Les actions de Nutanix remplacent celles d'Acadia Healthcare ACHC.O dans l'IDX avant l'ouverture du marché le 22 septembre, dans le cadre du rééquilibrage trimestriel, a déclaré S&P Dow Jones Indices le vendredi dernier

** En outre, le bureau de crédit TransUnion TRU.N remplacera le fournisseur de services d'emploi ManpowerGroup

MAN.N dans l'IDX ce jour-là

** Les actions de TRU ont augmenté de 3,7 % à 93,37 $ le lundi ** Le 28 août, les actions de NTNX ont chuté d'environ 5 % pour clôturer à 66,06 $ après que les analystes de Wall Street aient signalé le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires de l'exercice dans le sillage du rapport du quatrième trimestre fiscal de l'entreprise

** Nutanix, basée à San Jose, Californie, a environ 268,1 millions d'actions en circulation pour une valeur de marché d'environ 18,7 milliards de dollars jusqu'à vendredi

** Avec le mouvement de la session, les actions ont augmenté de ~21% depuis le début de l'année, comparé à 13% pour le Nasdaq Composite .IXIC .

** 17 analystes sur 19 considèrent NTNX comme un "fort achat" ou un "achat", les autres le considèrent comme un "hold" et le PT médian est de 90$, selon les données de LSEG