Nurix Therapeutics grimpe après les résultats d'un essai clinique sur un médicament contre le cancer du sang

8 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Nurix Therapeutics NRIX.O ont bondi de 19,6 % à 21,63 $ avant la mise en marché

** NRIX a déclaré que 75 % des patients ont démontré un taux de réponse objective lors d'un essai de stade précoce pour le médicament contre le cancer du sang Bexobrutideg (NX-5948), avec des effets secondaires généralement bénins

** Le médicament vise à dégrader la protéine BTK, qui est à l'origine de la maladie

** NRIX devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis un an si les gains actuels se maintiennent

** L'action a baissé de près de 4 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture