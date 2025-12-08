 Aller au contenu principal
Nurix Therapeutics grimpe après les résultats d'un essai clinique sur un médicament contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Nurix Therapeutics NRIX.O ont bondi de 19,6 % à 21,63 $ avant la mise en marché

** NRIX a déclaré que 75 % des patients ont démontré un taux de réponse objective lors d'un essai de stade précoce pour le médicament contre le cancer du sang Bexobrutideg (NX-5948), avec des effets secondaires généralement bénins

** Le médicament vise à dégrader la protéine BTK, qui est à l'origine de la maladie

** NRIX devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis un an si les gains actuels se maintiennent

** L'action a baissé de près de 4 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

