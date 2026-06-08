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Nurix Therapeutics bondit grâce à un accord de 2 milliards de dollars avec Roche pour un médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions du développeur de médicaments Nurix Therapeutics NRIX.O ont bondi de 53,8 % à 22,53 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir conclu un accord de licence et de collaboration avec le géant pharmaceutique suisse Roche ROPC.S d'une valeur pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars

** L'accord porte sur le bexobrutideg, un médicament contre les cancers du sang; les coûts de développement du médicament seront pris en charge à 60 % par Roche et à 40 % par Nurix

** Nurix recevra 700 millions de dollars d'avance, avec des paiements supplémentaires possibles en fonction des étapes franchies en matière de développement, de réglementation et de ventes

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, l'action NRIX affichait une baisse de 22,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NURIX THERAPEUTC-RG
14,6400 USD NASDAQ -4,19%
ROCHE HLDG PC
325,200 CHF Swiss EBS Stocks -0,58%
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