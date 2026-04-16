Nuno Antunes nommé chez Generali GC&C
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 14:30
À compter du 1er juillet, il succédera à Filippo Cinelli, actuellement head of client & broker relationship management , qui prendra sa retraite le 30 juin, après plus de dix ans à ce poste et une carrière au sein de GC&C.
Dans ses nouvelles fonctions, Nuno Antunes pilotera la stratégie mondiale des relations clients et courtiers de GC&C, avec pour mission de renforcer ces relations à l'échelle internationale et de "faire de l'excellence de la distribution un levier de compétitivité du groupe".
Avant de rejoindre GC&C, il a occupé des fonctions de direction au sein de groupes d'assurance internationaux, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine, où il a accompagné avec succès des dynamiques de croissance et d'innovation sur des marchés variés.
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