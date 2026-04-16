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Nuno Antunes nommé chez Generali GC&C
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 14:30

Generali Global Corporate & Commercial (GC&C), fournisseur de solutions d'assurance et de services aux entreprises, annonce l'arrivée de Nuno Antunes le 20 avril, dans le cadre d'une évolution de l'organisation de la direction relation clients et courtiers.

À compter du 1er juillet, il succédera à Filippo Cinelli, actuellement head of client & broker relationship management , qui prendra sa retraite le 30 juin, après plus de dix ans à ce poste et une carrière au sein de GC&C.

Dans ses nouvelles fonctions, Nuno Antunes pilotera la stratégie mondiale des relations clients et courtiers de GC&C, avec pour mission de renforcer ces relations à l'échelle internationale et de "faire de l'excellence de la distribution un levier de compétitivité du groupe".

Avant de rejoindre GC&C, il a occupé des fonctions de direction au sein de groupes d'assurance internationaux, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine, où il a accompagné avec succès des dynamiques de croissance et d'innovation sur des marchés variés.

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