Numérique/IA: Numeum salue la nomination de Clara Chappaz

(AOF) - Numeum salue la nomination de Clara Chappaz comme secrétaire d’Etat chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique : l’organisation professionnelle adresse à l’ex-patronne de la Mission French Tech "ses vœux chaleureux de succès". "Sa présence au sein du gouvernement constituera indiscutablement un atout pour relever les défis qui se présentent", juge Numeum, soulignant sa "connaissance fine des enjeux d’innovation". Numeum se félicite de la volonté affichée par le nouveau gouvernement de placer l’intelligence artificielle "en tête des priorités".

Il s'agira notamment de préparer le prochain " AI Action Summit " que la France accueillera en février prochain. L'organisation juge que l'attention des pouvoirs publics doit porter sur "l'ensemble des technologies d'avenir et de rupture" qui sont "stratégiques pour la France et pour l'Europe", et se dit déjà prête à travailler avec la nouvelle secrétaire d’État pour " bâtir ensemble une feuille de route ambitieuse.

"Au-delà d'une forte et nécessaire ambition sur le développement des compétences numériques, il s'agit pour le gouvernement de s'emparer des enjeux portés par le numérique : géopolitiques, économiques, transition écologique, évolution sociétale", souligne Numeum.