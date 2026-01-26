Nucor manque ses estimations pour le quatrième trimestre, les coûts pesant sur les marges ; les actions chutent

Le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre du sidérurgiste américain Nucor NUE.N ont été inférieurs aux attentes de Wall Street lundi, la hausse des coûts ayant pesé sur les marges de ses segments de production d'acier, ce qui a entraîné une baisse de 3,4% de ses actions dans les échanges d'après-marché.

Alors que les droits d'importation radicaux du président Donald Trump aident les prix au comptant de l'acier américain, les sidérurgistes ont continué à voir des prix de vente inférieurs au cours du trimestre parce que leurs contrats à long terme se mettent à jour lentement, sur la base de prix plus anciens. Cela signifie que les entreprises n'ont pas bénéficié immédiatement de la hausse des prix de l'acier provoquée par les droits de douane.

"À l'horizon 2026, nous sommes encouragés par une demande robuste sur plusieurs marchés finaux clés, des carnets de commandes historiquement élevés et des politiques fédérales qui soutiennent une industrie sidérurgique nationale dynamique", a déclaré Leon Topalian, directeur général de l'entreprise.

Nucor, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré un bénéfice de 1,73 $ par action pour le quatrième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes de 1,91 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 9 % pour atteindre 7,69 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.