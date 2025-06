Nucléaire: Trump appelle Israël à la retenue, l'Iran défie les Etats-Unis

Une photo fournie par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montre saluant les fidèles et responsables à l'occasion du 36e anniversaire de la mort de l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, à Téhéran le 4 juin 2025 ( KHAMENEI.IR / - )

Donald Trump a appelé jeudi Israël à ne pas attaquer l'Iran, affirmant qu'un accord sur son programme nucléaire restait proche, alors que Téhéran a juré d'augmenter sa production d'uranium enrichi avant de nouveaux pourparlers dimanche.

Le président américain a reconnu qu'une frappe israélienne contre l'Iran "pourrait très bien se produire", même s'il s'est refusé à dire qu'elle était imminente, et indiqué que le risque d'un "conflit massif" au Moyen-Orient avait conduit les Etats-Unis à réduire leur personnel diplomatique dans la région, en Irak notamment.

Malgré cela, "nous sommes assez proches d'un bon accord" sur le nucléaire iranien, a déclaré M. Trump à la Maison Blanche.

Interrogé sur ses discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a répondu: "Je ne veux pas qu'ils interviennent, parce que je pense que cela ferait tout capoter".

Selon des médias américains, dont le New York Times et NBC News, Israël semble préparer une attaque imminente contre l'Iran.

"J'aimerais éviter le conflit. L'Iran va devoir négocier un peu plus durement, c'est-à-dire qu'il va devoir nous donner certaines choses qu'il n'est pas prêt à nous donner pour l'instant", a encore affirmé Donald Trump.

Un sixième cycle de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis est prévu dimanche à Mascate sous médiation omanaise.

- Escalade -

L'Iran a annoncé jeudi la prochaine construction d'un nouveau site d'enrichissement et une augmentation "significative" de sa production d'uranium enrichi, en réponse à l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'une résolution le condamnant pour "non-respect" de ses obligations en matière nucléaire.

Les Occidentaux et Israël accusent l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique, ce que Téhéran dément.

Une photo prise le 12 juin 2025 de l'autre côté du fleuve Tigre à Bagdad montre le complexe de l'ambassade des Etats-Unis ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Téhéran avait menacé mercredi de frapper les bases militaires américaines au Moyen-Orient si un conflit éclatait après un éventuel échec des négociations.

"Si les pourparlers échouent, le risque d'une escalade militaire devient beaucoup plus immédiat", estime Hamidreza Azizi, chercheur invité à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité.

L'enrichissement de l'uranium est la principale pierre d'achoppement dans ces discussions visant à encadrer le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des lourdes sanctions imposées à l'Iran.

Washington exige que l'Iran renonce totalement à l'enrichissement, ce que Téhéran refuse en y voyant un droit "non négociable".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que la résolution de l'AIEA "ajoutait à la complexité des discussions" avec Washington.

"Nous serons à Mascate pour défendre les droits du peuple iranien", a-t-il dit.

L'Iran est le seul Etat non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium au niveau de 60%, selon l'AIEA, proche du seuil de 90% nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique.

Jeudi, les Affaires étrangères iraniennes et l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) ont annoncé que "les ordres nécessaires" avaient été donnés "pour lancer un nouveau centre d'enrichissement dans un endroit sécurisé".

Le chef de l'OIEA, Mohammad Eslami, a jugé "illégale" la résolution de l'AIEA, et souligné que son pays avait respecté ses engagements. Il a certes reconnu s'être affranchi de certaines obligations fixées par l'accord de 2015, après le retrait unilatéral américain en 2018, sous le premier mandat de Donald Trump.

Les Européens et les Etats-Unis ont soumis mardi une résolution pour condamner "le non-respect" par l'Iran de ses obligations dans ce domaine ( AFP / Alex HALADA )

Israël a aussitôt appelé la communauté internationale à "une réponse décisive" contre l'Iran, dont les actes constituent selon lui "une menace imminente pour la sécurité et la stabilité" internationales.

Israël a maintes fois menacé d'attaquer les sites nucléaires iraniens.

L'Iran a averti qu'il répondrait à toute frappe israélienne en ciblant les "installations nucléaires secrètes" d'Israël.

En octobre, l'Iran a lancé des centaines de missiles contre Israël, qui avait riposté.

- "Retarder une confrontation" -

L'Union européenne a appelé l'Iran à "éviter toute mesure qui contribuerait à une escalade".

Le processus d'enrichissement de l'uranium par centrifugeuse ( AFP / Tupac POINTU )

La France a dénoncé "la poursuite assumée de l'escalade nucléaire de l'Iran" et l'Allemagne a appelé Téhéran à renoncer "de manière crédible" à tout projet d'armement nucléaire.

"Bien qu'il soit possible que la démonstration de force des Etats-Unis et d'Israël soit destinée à créer une pression menant à une percée diplomatique, les enjeux sont très élevés et les deux parties semblent camper sur leurs positions", a souligné Hamidreza Azizi, pour qui "sans progrès sur les demandes essentielles, la diplomatie pourrait seulement retarder, et non prévenir, une confrontation".