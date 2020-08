Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nucléaire-L'Iran évoque des discussions constructives avec l'AIEA Reuters • 25/08/2020 à 12:04









(Actualisé avec précisions et déclarations supplémentaires) par Parisa Hafezi DUBAI, 25 août (Reuters) - L'Iran a fait état mardi de discussions constructives avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont le directeur général Rafael Grossi s'est rendu à Téhéran pour tenter d'obtenir l'accès de ses inspecteurs à deux anciens sites nucléaires présumés. "Notre conversation d'aujourd'hui a été constructive. Il a été convenu que l'agence assumerait ses responsabilités indépendantes et professionnelles", a dit Ali Akbar Salehi, patron de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, cité par l'agence de presse iranienne Isna. "Un nouveau chapitre de coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique va s'ouvrir", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont demandé la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'Onu de restaurer l'ensemble des sanctions internationales contre l'Iran, suspendues dans le cadre de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, dénoncé il y a deux ans par Washington. D'après les autorités iraniennes, la visite de Rafael Grossi n'est toutefois pas liée à la demande américaine de rétablissement de sanctions contre l'Iran. Le conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté en juin une résolution appelant l'Iran à cesser de lui interdire l'accès à deux sites suspects et à coopérer pleinement avec l'agence, estimant qu'ils pourraient encore abriter des activités nucléaires clandestines. Rafael Grossi a déclaré samedi qu'il aborderait les problèmes en suspens, notamment celui de l'accès aux sites. "Il n'y a pas de démarche politique vis-à-vis de l'Iran (...) Il y a des problèmes qui doivent être abordés (...)", a-t-il dit à l'issue de sa rencontre avec Ali Akbar Salehi. L'Iran a déclaré lundi que la visite de Rafael Grossi "renforcerait les liens et instaurerait la confiance" entre Téhéran et l'AIEA, "tant que la démarche de l'AIEA se base sur l'impartialité, l'indépendance et l'éloignement des pressions politiques des autres pays". "L'AIEA ne laissera pas les pays tiers influencer ses relations avec aucun autre pays", a pour sa part déclaré Rafael Grossi, selon les médias iraniens. Le directeur général de AIEA doit également rencontrer le président iranien Hassan Rohani, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et d'autres ministres durant sa visite. (version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)

