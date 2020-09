Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nucléaire-L'Iran dit bâtir un nouveau site de fabrication de centrifugeuses Reuters • 08/09/2020 à 15:09









DUBAI, 8 septembre (Reuters) - L'Iran a commencé la construction, "au coeur des montagnes" autour de son site nucléaire de Natanz, de nouvelles installations destinées à la fabrication de centrifugeuses perfectionnées, a déclaré mardi le directeur de son programme nucléaire. Cette nouvelle salle est destinée à remplacer celle endommagée en juillet par un incendie que Téhéran a présenté comme le résultat d'un acte de sabotage en précisant que les dégâts causés pourraient ralentir le développement de centrifugeuses avancées destinées à l'enrichissement d'uranium. "Il a été décidé d'établir une salle plus moderne, plus grande et plus complète dans toutes ses dimensions au coeur des montagnes autour de Natanz. Bien sûr, les travaux ont commencé", a dit Ali Akbar Salehi sur une chaîne de télévision publique. (Parisa Hafezi, version française Marc Angrand)

