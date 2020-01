Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nucléaire iranien-Trump a fait pression sur les Européens-Washington Post Reuters • 15/01/2020 à 20:13









WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - L'administration Trump a menacé de taxer les importations de voitures européennes si la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne refusaient de recourir au mécanisme de résolution des différends de l'accord sur le programme nucléaire iranien, rapporte mercredi le Washington Post, citant des sources européennes. Les trois signataires européens de l'accord ont annoncé mardi leur intention d'entamer cette procédure, qui pourrait mener à terme au rétablissement des sanctions internationales. L'une des sources citées par le Washington Post assimile le geste de Washington à de "l'extorsion". (Makini Brice, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

